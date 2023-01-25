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دنيا

في حادثة غريبة.. كلب يقتل رجلاً بالرصاص..!

موضوعية
25 يناير 2023 12:11

قتل كلب بالرصاص صياداً أميركياً كان جالساً في المقعد الأمامي لمركبة بيك - اب، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، على ما قالت الشرطة.

وكان الحيوان موجوداً السبت في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح ما أدى إلى تشغيله"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية.

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الثلاثين، كان جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد "توفي على الفور متأثراً بإصابته".

ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ"حادث صيد"، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.
ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

 

 

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المصدر: آ ف ب
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الرصاص
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