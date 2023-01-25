بالصور.. اكتشاف مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر

مصطفى وزيري يتفقد عملات معدنية مكتشفة في عملية تنقيب عن مدينة سكنية كاملة
25 يناير 2023 07:46
أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية اكتشاف مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.
وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر إنه تم كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر والتي تعد امتداداً لمدينة طيبة القديمة مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.
وأعرب وزيري عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم مشيرا أنه موسم مبشر للغاية وأن البعثة ستستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة.