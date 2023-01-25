ناسا تخطط لتطوير محرك نووي لبعثات المريخ المأهولة

تخطط إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لتطوير محرك صاروخ حراري نووي للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ ، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية. وبالتعاون مع وكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة التابعة للوزارة، تخطط ناسا لتطوير واختبار "تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة" بحلول عام 2027، حسبما أعلنت الوكالة يوم الثلاثاء.
ويمكن أن تسمح هذه التكنولوجيا لرواد الفضاء بالسفر من وإلى الفضاء السحيق بشكل أسرع بكثير، مما قد يتيح إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في المستقبل، حسبما قال مدير ناسا، بيل نيلسون. وتستخدم تقنية الدفع الحراري النووي، التي تم اختبارها من قبل، مفاعل نوويا خاصا لتوليد درجات حرارة شديدة.