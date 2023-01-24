«الذاكرة المناعية» أقصر طريق لمكافحة المرض

سان فرانسيسكو (د ب أ)

يسعى باحثون أميركيون إلى تحليل وفهم طريقة عمل الذاكرة المناعية، ويقصد بها الذاكرة التي يحتفظ بها الجهاز المناعي للجسم بعد المرض أو تلقي لقاح، وطريقة استفادة الجسم من هذه الذاكرة مستقبلاً حال تكرار الإصابة، وتقول الباحثة إيما تكسيرو من كلية طب جامعة ميزوري: إن الدراسة تركز على فهم دور الخلايا المناعية «تي» التي تحمي الجسم من العدوى، وربما تقوم بدور في مهاجمه الخلايا السرطانية، وأضافت: «نريد فهم كيفية ضبط الذاكرة المناعية بشكل أفضل لتعزيزها على المدى الطويل باعتبارها أسرع وسيلة لتوفير حماية أفضل ضد الأمراض».