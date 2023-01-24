توم هانكس مرشح لجوائز «الأداء الأسوأ»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

رغم إدراج فيلم «إلفيس» الذي شارك فيه الممثل توم هانكس ضمن الأعمال الأوفر حظاً للفوز بجوائز الأوسكار، تصدر اسم النجم قائمة الترشيحات لنيل ثلاث من جوائز «راتزي»، وهي النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات العام.

واختار منظمو هذه الجوائز الساخرة الممثل ضمن القائمة المختصرة للترشيحات عن دوره كمدير لأعمال إلفيس بريسلي في فيلم عن سيرته، وعن توليه بصوته تجسيد شخصية نحات الخشب جيبيتو في الصيغة الجديدة من فيلم «ديزني» الشهير «بينوكيو».

وأوضح بيان عن «راتزي» أن هانكس قدّم في «إلفيس» الأداء «الأكثر عرضةً للازدراء عام 2022».