الحلقة الثانية من «المنكوس» تؤهّل الجنيبي والزعيزعي

أبوظبي (وام)

انطلقت على مسرح شاطئ الراحة الحلقة الثانية المباشرة من برنامج «المنكوس»، في موسمه الثالث، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص في فن المنكوس من موروث الشعر النبطي الأصيل، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.استهلت الحلقة المباشرة الثانية من البرنامج، بأبيات على وزن «التغرودة»، تلاها ترحيب الإعلامية هدى الخريف بلجنة التحكيم التي ضمت كلاً من: الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية من دولة الكويت.

وتم بعد ذلك إعلان نتائج تصويت الجمهور عن الحلقة الماضية، والتي أسفرت عن تأهل طالب الحديد المري بنتيجة 73 في المائة، وفهد عبد الله الربيعي المنصوري 59 في المائة.

ورحبت اللجنة بشعراء الحلقة الثانية على خشبة مسرح شاطئ الراحة، وهم: عايض فالح بن طينان الهاجري، ومحمد سالم آل مسعود، ومحمد الزعيزعي من (السعودية)، وياسر حمد ياسر الجنيبي (الإمارات)، وعلي سالم المري (قطر)، وعبد الهادي وحمد المشعل المري (الكويت).

وتضمنت الحلقة الثانية تقريراً عن فن «التغرودة الإماراتي» التي أدرجتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في «اليونيسكو»، في ديسمبر 2012، تحت عنوان «التغرودة: الشعر البدوي المغنى في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان».

وفي الختام، تم الإعلان عن نتيجة علامات لجنة التحكيم، حيث تأهّل الشاعران ياسر حمد ياسر الجنيبي من الإمارات بنتيجة 48 من 50، ومحمد الزعيزعي من السعودية الذي حصل على درجة 46 من 50، أما المتسابقون الأربعة المتبقون، عايض فالح بن طينان الهاجري (45/50)، علي سالم المري (45/50)، محمد سالم آل مسعود (43/50)، وعبد الهادي حمد المشعل المري (44/50)، فسيكون تصويت الجمهور مقرراً في تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة، ويمكن للجمهور التصويت لنجومهم المفضلين من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس».