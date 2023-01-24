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هذه الأمراض السبب الرئيسي للوفاة بين الفلبينيين
تعبيرية
24 يناير 2023 18:07
قالت هيئة الإحصاء الفلبينية، إن أمراض القلب كانت السبب الرئيسي للوفاة بين الفلبينيين في عام 2022، بحسب ما أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية، اليوم الثلاثاء.
وقد تسبب داء الشريان التاجي الناجم عن ضيق الشرايين، في وفاة 77 ألفا و173 شخصا في البلاد خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2022، بما يمثل 5ر18% من إجمالي حالات الوفاة في البلاد.
وجاء في المركز الثاني أمراض الدماغ الوعائية (أو السكتة الدماغية)، التي كانت مسؤولة عن تسجيل 42 ألفا و890 حالة وفاة، يليها مرض السرطان في المرتبة الثالثة، بعدد 42 ألفا و497 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.
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المصدر: وكالات
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