الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

السعودية: استخراج سلسلة معدنية استقرت في بطن طفل 1095 يوماً

السعودية: استخراج سلسلة معدنية استقرت في بطن طفل 1095 يوماً
24 يناير 2023 17:43

تمكن فريق طبي جراحي مختص في السعودية من كشف سلسلة مغناطيسية استقرت في بطن طفل لأكثر من 1095 يوماً حيث قرر استخراجها في عملية دقيقة استغرقت ثلاث  ساعات تكللت بالنجاح.

وذكر التجمع الصحي بمكة المكرمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس)، اليوم الثلاثاء، أن فريقاً طبياً في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة اكتشف وجود حلقة غريبة داخل الأمعاء وذلك بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية لطفل يبلغ عمره 10 أعوام اُستقبل عن طريق النداء العاجل والطارئ في قسم الطوارئ كان يعاني من ألم حاد في البطن مع "إمساك" مزمن.

وقام الفريق المعالج على الفور بإخضاع الطفل لعمل أشعة دقيقة حيث تبين وجود "سلسلة مغناطيسية "مكونة من أربعة قطع معدنية قد ابتلعها الطفل قبل ثلاث سنوات واستقرت في المعدة والأمعاء وتسببت في عمل ناسور بين المعدة والأمعاء الدقيقة ، حيث قرر الفريق على الفور سحب السلسلة المغناطيسية بواسطة المنظار اثنين من المعدة واثنين من الأمعاء .

أخبار ذات صلة
"كبار العلماء السعودية": تمزيق نسخة من القرآن في هولندا تصرف همجي
نورة الكعبي تشهد تدشين بينالي الفنون الإسلامية «أول بيت» في السعودية

وتمكن الفريق من إزالة الناسور وسحب قطعتين  من المعدة بالمنظار وعمل قطع للناسور الموجود بين المعدة والأمعاء ومن ثم إزالة قطعتين من مدخل الناسور في الأمعاء وإغلاق الناسور من ناحية المعدة والأمعاء .

وأوضح الفريق أنه تم نقل المريض لأقسام التنويم لعمل المتابعة العلاجية للممارسين الصحيين المساندين والمتابعة الدقيقة للحالة حتى استقرت الحالة. وحذر الفريق الطبي من التهاون في إهمال الألعاب المغناطيسية التي تعد الأخطر من بين جميع القطع التي يبتلعها الأطفال بسبب مضاعفاتها الخطيرة ولأنها دائماً تحتاج للتدخل الطبي حيث أن 52% من الحالات تحتاج المناظير، و22 % تدخل جراحي، و8% تدخل جراحي ومناظير. وطالب الأهالي بضرورة الحذر من جلب مثل هذه الألعاب للأطفال والتي تشكل خطراً على الحياة كما أن حالات بلع القطع المغناطيسية في ازدياد عالمياً وتصل إلى 6 % لكل عام.

المصدر: وكالات
السعودية
أطفال
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©