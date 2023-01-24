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رغم شبح القتل الذي يلاحقه.. بالدوين يستكمل تصوير فيلم "راست"

أليك بالدوين
24 يناير 2023 10:32

قالت محامية الشركة المنتجة لفيلم (راست) إنها ستستكمل تصوير فيلم الغرب الأميركي مع استمرار أليك بالدوين في لعب دور البطولة، وذلك بعد أيام من إعلان هيئة ادعاء أنها ستوجه اتهاما لنجم هوليوود في حادث إطلاق نار أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هتشينز.

وقالت ميلينا سبادوني محامية شركة راست موفي برودكشنز إن بالدوين سيستمر في لعب دور الجد هارلاند راست بينما سيعود جويل سوزا لإخراج "راست" بعد إصابته في حادث إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر 2021.
وقالت سبادوني إن مات هتشينز زوج المصورة الراحلة هالينا سيصبح المنتج التنفيذي.
وأضافت في بيان "الفيلم بصدد الاستكمال".

ولقيت هالينا هتشينز حتفها في موقع تصوير بسانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما كان بالدوين يتدرب على إطلاق النار من مسدس لتنطلق منه رصاصة حية أصابت سوزا أيضا.
وقالت المدعية العامة ماري كارماك ألتوايز، وهي كبيرة المدعين في سانتا في يوم الخميس إنها تعتزم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى كل من بالدوين والمسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد.
وتوصل بالدوين إلى تسوية في دعوى قضائية رفعتها عائلة هتشينز في أكتوبر، سيضطلع زوج هتشينز بموجبها بدور إنتاجي في الفيلم الذي يستأنف تصويره هذا الشهر.
ونفى بالدوين مسؤوليته عن حادث إطلاق النار وقال إن الذخيرة الحية ما كان ينبغي أبدا السماح بوصولها إلى موقع التصوير وإن المسؤولين عن الأسلحة النارية هم المُناطون بسلامتها.
ولم يُكشف حتى الآن عن كيفية دخول الأسلحة الحقيقية إلى موقع تصوير الفيلم.
وقال محللون قانونيون إن المدعين يواجهون معركة شاقة لإدانة بالدوين بتهم جنائية دون دليل على علمه بوجود ذخيرة حية ولم يتخذ أي احتياطات. ويعتقد البعض في أنهم يسعون لإبرام اتفاق مع نجم "30 روك" الحائز على جائزة إيمي يقر فيه بالذنب مقابل تخفيف التهم الموجهة إليه.
ويُعاقب على القتل غير العمد بسبب الإهمال بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا وغرامة خمسة آلاف دولار. وإذا أثبت الادعاء أن الأمر يتجاوز مجرد الإهمال في استخدام السلاح الناري، فقد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات.

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المصدر: وكالات
أليك بالدوين
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