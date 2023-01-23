11 مسلسلاً تتنافس في موسم الشتاء

سعيد ياسين (القاهرة)

تقرر عرض 11 مسلسلاً تلفزيونياً تتنافس على الإيرادات خلال الموسم الشتوي، الذي أوجده صناع الدراما خلال شهور يناير وفبراير ومارس في السنوات الثلاث الماضية، ليكون موازياً لشهر رمضان الذي ظل الموسم الوحيد لأكثر من 20 عاماً الذي تُعرض فيه المسلسلات الجديدة، وساهم في نجاح الموسم الشتوي تدشين عدد من المنصات الإلكترونية، بجانب تنوع المواضيع بين الكوميديا والرومانسية والتشويق وغيرها.

«أولاد عابد»

بدأ عرضه منتصف يناير الجاري، وشارك في بطولته رياض الخولي، وفردوس عبدالحميد، وآيتن عامر، ومحسن محيي الدين، تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه حول المشاكل بين أبناء العائلة الواحدة، من خلال أسرة كبيرة تتصاعد الخلافات بين أفرادها بعد وفاة الأب، ويفكرون في الانتقام من بعضهم من أجل المال.

«جروب العيلة»

بدأ عرضه مع بداية العام الجديد، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وحنان سليمان وأحمد عبدالغني، تأليف منة فوزي وهند عبدالله وإخراج منال الصيفي، ويناقش أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحاً ذا حدين.

«وبينّا ميعاد»

بدأ عرضه أول يناير، وتدور أحداثه حول أسرتين تسكنان في بناية واحدة، حتى توفيت الأم في الأسرة الأولى وتركت أربعة شباب، والأب في الأسرة الثانية وترك أربع بنات، ويعرض العمل كيفية مواجهة كل أسرة لمشاكلها على حدة، حتى يقتربا من بعضهما البعض ويتشاركا في حل المشكلات، ويشارك في بطولته بسمة ومدحت صالح وشيرين رضا وصبري فواز ووفاء صادق، وتأليف وإخراج هاني كمال.

«في كل أسبوع حكاية»

أيضاً بدأ عرض «في كل أسبوع حكاية» من 6 حكايات، من عناوينها «لسة في أمل» و«حكاية روليت» و«في التاكسي»، وكل حكاية تتكون من 5 حلقات، حول ظاهرة الطلاق والمشاكل الأسرية، ويشارك فيه آيتن عامر ودياب ونجلاء بدر ونضال الشافعي ومحمد علي رزق.

«دكة العبيد»

بدأ عرضه منتصف يناير الجاري على إحدى المنصات الإلكترونية، وشارك في بطولته العنود سعود وفايز بن جريس وأبكشا بوروال وهاشم نجدي وديان بيمانز، وتأليف هبة مشاري حمادة وإخراج الأسعد الوسلاتي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، في بداية القرن العشرين، ويتناول خمس قصص مؤثرة لشخصيات مختلفة يجمعها شيء وتفرقها أشياء كثيرة، في أماكن متعددة في الهند وأفريقيا وأوروبا الشرقية والجزيرة العربية.

«روز وليلى»

يعرض قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من عشر حلقات، ويدور حول محققتين سريتين تخوضان العديد من الصراعات والأزمات وتقومان بالعديد من المهام، وتتقاسم بطولته يسرا ونيللي كريم مع أحمد وفيق وهشام عاشور وتيام قمر، وتأليف كريس كول وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.

«أرواح خفية»

يدور حول معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى معسكر وتتصاعد الأحداث داخل مبنى مهجور بمكان الرحلة، ووجود سر متعلق بالمدرسة حول الأرواح واستشراف المستقبل، بطولة سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني ومنذر رياحنة وهالة فاخر وعارفة عبدالرسول، وتأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

«موضوع عائلي 2»

بدأ عرضه مبكراً في 22 ديسمبر الماضي، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ونور وسما إبراهيم ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي، ويتناول قصة أب يلتقي بابنته بعد غياب، وبعد مرور سنتين على لقائهما يحاول تقبل فكرة رغبتها بالزواج، ولكنه يكتشف أنه قد لا يعيش ليرى يوم زفافها.

«عائلة الأصلي»

تدور أحداثه حول فتاة تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، وتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، بطولة ريهام عبدالغفور وتارا عماد وخالد أنور ومنال سلامة وأحمد الشامي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

العيلة دي

يتواصل عرضه حالياً وتقع أحداثه في 45 حلقة ويشارك في بطولته وفاء عامر ومحمد ثروت وإسلام إبراهيم وإنعام سالوسة، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه حول أسرة تنتمي لطبقة متوسطة، تتعرض للعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ومنها أزمة البطالة والدروس الخصوصية والمسكن وغلاء الأسعار وتأخر سن الزواج.

«مشوار الونش»

يواصل «مشوار الونش» عرضه ويشارك في بطولته محمد رجب ومحمود عبدالمغنى وميرهان حسين ومنة فضالي ودانا حلبي، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويناقش عدداً من القضايا من خلال شاب عصامي يبدأ حياته من الصفر، ثم يصبح رجل أعمال، ويتعرض لضغوطات كثيرة في حياته.