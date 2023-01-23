7 علامات تدل على الكذب

ترجمة: عزة يوسف

قد تراودنا الشكوك بأن أحد الأشخاص يروي بعض الأكاذيب أثناء حديثه، لكن لا نستطيع التأكد من ذلك، إلا أن هناك بعض العلامات الدالة على الكذب، ذكرها موقع «Business Insider» الأميركي، ومنها:

كثرة الكلام

الرد الصادق قصير ومباشر، أما الشخص الكاذب فيميل إلى الإسهاب حول أي شيء، ما عدا إجابة السؤال الموجه له.

محاولة الإقناع

الشخص الصادق يخبرك بالحقيقة ولا يحاول إقناعك بها، أما الكاذب فيميل إلى الإفراط في التفسير ليقنعك بما يقول.

الراحة بعد المحادثة

يستهلك الكذب قدراً من الطاقة لذا يشعر الكاذب بالراحة بعد انتهاء المناقشة، أما الصادق فيشعر بالضيق أو عدم الراحة؛ لأنك اتهمته بما ليس فيه.

ابتسامة منقوصة

الابتسامة الحقيقية تضيء الوجه بعلامات البشاشة، أما الكاذبون فيبتسمون بالجزء السفلي فقط ولا توجد حركة في الجباه.

التظاهر بالهدوء

الشخص المتهم بشيء ما لن يكون هادئاً بل يكون منزعجاً، أما الذي يحاول إقناعك بأنه ليس متوتراً يبدو متوتراً أقل بكثير من الشخص الذي لا يشعر حقاً بالتوتر.

المبالغة في التفاصيل

الكاذب يملأ قصته بالكثير من التفاصيل غير الضرورية، نظراً لعدم وجود تفاصيل حقيقية لديه.

عدم المواجهة

قد ينظر الكاذب بعيداً عنك ولا يتواصل معك بصرياً ويتجنب الضمائر الشخصية، مثل أنا أو الإشارة لنفسه، ويحاول فصل نفسه عن كلماته.