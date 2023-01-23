الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

7 علامات تدل على الكذب

7 علامات تدل على الكذب
24 يناير 2023 01:45

ترجمة: عزة يوسف

قد تراودنا الشكوك بأن أحد الأشخاص يروي بعض الأكاذيب أثناء حديثه، لكن لا نستطيع التأكد من ذلك، إلا أن هناك بعض العلامات الدالة على الكذب، ذكرها موقع «Business Insider» الأميركي، ومنها:

 كثرة الكلام 
الرد الصادق قصير ومباشر، أما الشخص الكاذب فيميل إلى الإسهاب حول أي شيء، ما عدا إجابة السؤال الموجه له.

 محاولة الإقناع
الشخص الصادق يخبرك بالحقيقة ولا يحاول إقناعك بها، أما الكاذب فيميل إلى الإفراط في التفسير ليقنعك بما يقول.

 الراحة بعد المحادثة
يستهلك الكذب قدراً من الطاقة لذا يشعر الكاذب بالراحة بعد انتهاء المناقشة، أما الصادق فيشعر بالضيق أو عدم الراحة؛ لأنك اتهمته بما ليس فيه.

أخبار ذات صلة
في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"

 ابتسامة منقوصة
الابتسامة الحقيقية تضيء الوجه بعلامات البشاشة، أما الكاذبون فيبتسمون بالجزء السفلي فقط ولا توجد حركة في الجباه.

 التظاهر بالهدوء
الشخص المتهم بشيء ما لن يكون هادئاً بل يكون منزعجاً، أما الذي يحاول إقناعك بأنه ليس متوتراً يبدو متوتراً أقل بكثير من الشخص الذي لا يشعر حقاً بالتوتر.

المبالغة في التفاصيل
الكاذب يملأ قصته بالكثير من التفاصيل غير الضرورية، نظراً لعدم وجود تفاصيل حقيقية لديه.

 عدم المواجهة
قد ينظر الكاذب بعيداً عنك ولا يتواصل معك بصرياً ويتجنب الضمائر الشخصية، مثل أنا أو الإشارة لنفسه، ويحاول فصل نفسه عن كلماته.

آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
موضوعية
دنيا
في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
اليوم 08:13
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©