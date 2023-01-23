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أحمد سيف.. في «جريمة ضحك»

أحمد سيف.. في «جريمة ضحك»
24 يناير 2023 01:45

رأس الخيمة (الاتحاد)

ما بين الإقناع والإمتاع، وبدون تقنيات أو مُؤثرات صوتية، يُقدم الفنان أحمد سيف «ستاند آب كوميدي» أولى عروض مسرحية «جريمة ضحك» في رأس الخيمة، مطلع شهر مارس 2023، ويتناول في هذا العرض قضايا الناس مع محاولة الاقتراب من معاناتهم وهمومهم، وهي رسالة الفن الهادف والملتزم الذي يرتكز عليها نجم هذا العمل المسرحي.
ومن على مسرح رأس الخيمة وأمام جمهور تفصله عنهم مسافة أمتار قليلة فقط، يبدأ أحمد سيف «ستاند آب كوميدي» في طرح قضايا من حياتهم ويومياتهم بأسلوب كوميدي، متناولاً قضايا الزواج وأسباب الرفض، والفرق بين الأجانب والعرب في مدينة الملاهي، والفرق بين الأفلام الأجنبية والهندية، وعلاقات الحب الفاشلة.
يُعد أحمد سيف من أهم الفنانين في دولة الإمارات، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية، كما ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم اسكتشات تعالج قضايا اجتماعية بقالب كوميدي هادف، تغلب عليه السخرية الناقدة.

أحمد سيف
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