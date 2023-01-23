طائرات مسيرة بديلة للأقمار الاصطناعية

تولوز (د ب أ)

تسعى شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إلى الحصول على استثمارات خارجية لبرنامجها «زفير»، بهدف إنتاج طائرة مسيرة تحلق على ارتفاعات عالية وتعمل بالطاقة الشمسية، وذلك من أجل تسريع تسويق هذه التكنولوجيا. وتخطط إيرباص لاستخدام مسيرات زفير، التي تحلق على ارتفاع يبلغ 70 ألف قدم (21 ألفاً و336 متراً) وعلى مدى عدة أشهر، باعتبارها أقل تكلفة وبديلاً أكثر ذكاء عن الأقمار الاصطناعية التقليدية. ويمكن أن توفر الطائرات المسيرة اتصالات هاتفية خلوية، فضلاً عن القيام بدور في الاتصالات عن بعد، والرقابة البحرية، وحراسة الحدود، أو قياس مدى التغير البيئي، ورصد انتشار حرائق الغابات وبقع التسربات الزيتية.