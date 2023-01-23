عبد العزيز مخيون.. في «بطن الحوت»

سعيد ياسين (القاهرة) للمرة الثانية في مشواره، يشارك عبد العزيز مخيون في أربعة أعمال درامية خلال شهر رمضان المقبل، وهي «بطن الحوت» مع محمد فراج، ويجسد فيه شخصية تاجر مخدرات، وهو دور جديد تماماً عليه. كما يشارك في «حضرة العمدة» مع روبي وسميحة أيوب، ويعود من خلاله إلى الدراما الصعيدية التي قدمها من قبل في «يونس ولد فضة» و«شيخ العرب همام» و«الصعود إلى القلب» و«الدم والنار». أما العمل الثالث فهو «سوق الكانتو» مع مصطفى شعبان ومي عز الدين، ثم الرابع «بيت الحريم» مع حنان مطاوع ونضال الشافعي. وقد شارك مخيون العام الماضي في أربعة أعمال أيضاً، هي «الاختيار3»، «جزيرة غمام»، «انحراف»، و«توبة». ويتمنى مخيون التفرغ لإنجاز بعض المشاريع التي قام بتأليفها خلال الفترة الماضية، وانشغل عنها بسبب تركيزه في التمثيل، وفي مقدمتها كتاب يضم مقالاته الاجتماعية والسياسية والنقد المسرحي، إضافة إلى كتاب عن يوميات مخرج في قرية مصرية. وأرجع تركيزه على الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة إلى أنها المتاح أمامه، خصوصاً وأن الأعمال السينمائية، أصبح الجيد منها قليل. وعن ظهوره بأدوار صغيرة، قال إن كم ومساحة الدور لا تؤثر في اختياراته، لأنه لا يعترف بدور صغير أو كبير، ولكن بوجود ممثل صغير وآخر كبير، وأنه كممثل محترف عليه التواجد والتكيف مع كل عمل يوافق عليه.