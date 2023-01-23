إيمي طلعت زكريا.. تسكن المقابر

علي عبد الرحمن (القاهرة) تخوض إيمي طلعت زكريا السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول «السجل الأسود»، وتجسد فيه شخصية فتاة تقيم مع أسرتها في المقابر، ويتناول العمل قصص السحر والشعوذة، ويشارك في بطولته خالد سليم، هالة فاخر، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي. والثاني «عودة البارون»، وتجسد فيه شخصية فتاة بسيطة من بيئة شعبية، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على نمط حياتهم، ويشارك في بطولته حسين فهمي، وميس حمدان، تأليف وإخراج سامر خضر. وكشفت إيمي لـ«الاتحاد» عن أن والدها الراحل قدم لها نصائح بمثابة منهج لها في عالم الفن، أهمها «أن التمثيل ألا أمثل»، وأكون على دراية كاملة بأبعاد الشخصية التي أقدمها، وأن أطور مهاراتي بالنمط الكوميدي. من جهة أخرى، تواصل إيمي تقديم دورها في مسرحية «كازينو بديعة»، وتجسد شخصية مذيعة، تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، ويشارك في بطولتها أحمد فتحي، وسمية الخشاب.