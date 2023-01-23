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«المصارع 2».. قريباً في المملكة المغربية

ملصق فيلم «المصارع 1»
23 يناير 2023 19:07

محمد نجيم (الرباط)
تستعد المدينة السينمائية المغربية «وارزازات»، لاستقبال المخرج العالي الشهير ريدلي سكوت وفريقه من ممثلين وتقنيين، وذلك للشروع في تصوير المشاهد الأولى من فيلم «المصارع 2»، والذي تم إنتاج جزئه الأول عام 2000، وتم تصويره أيضاً في مدينة «وارزازات» باستوديوهاتها الشهيرة عالمياً، والتي شهدت تصوير أعمال سينمائية خالدة من قبل، أشهرها «علي بابا والأربعين حرامي، أوديب ملكا، المومياء، بابل، مملكة الجنة، وأستريكس وأوبيليكس»، وغيرها.
وقد صرح ريدلي سكوت، لوسائل الإعلام البريطانية والعالمية بأنه بصدد التحضير لتصوير الجزء الثاني من هذا الفيلم، بطولة الممثل العالمي راسل كرو، وهو الفيلم الحاصل على عدد من الجوائز من بينها «أفضل ممثل، أفضل فيلم، أفضل أزياء، أفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية»، مشيراً إلى أن سيناريو الجزء الثاني من «المصارع» أصبح في مراحله الأخيرة.
أحداث الجزء الثاني من هذا الفيلم، الذي يتردد، وفقاً لبعض المنابر الأوروبية، أن ريدلي سكوت سوف يسند فيه دور البطولة للممثل الأسترالي كريس هيمسورث نجم فيلم «ثور»، تدور حول أحداث وقعت في عام 180 بعد الميلاد في عصر الإمبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس، إلا أن ابنه كومودوس قرر أن يصبح «قيصر روما» خلفاً لأبيه، ويحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أن هذا الأخير يهرب منه، ويجد كومودوس نفسه داخل حلبة التصارع ليواجه ماكسيموس الذي أصبح مصارعاً محترفاً، ويحاول النيل منه، لتتوالى الأحداث بمفاجآت غير متوقعة في هذا الجزء الجديد.
يذكر أن المركز السينمائي المغربي يتولى إصدار التصاريح الخاصة للشركات العالمية التي ترغب في تصوير أعمالها السينمائية والأفلام الوثائقية والدعائية داخل المملكة، كما تتولى الشركات المغربية توفير «الكومبارس» والوسائل التقنية واللوجستية لتلك الشركات.

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