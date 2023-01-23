الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الصحة العالمية تحذر من خطر الدهون المتحولة على صحة القلب

الصحة العالمية تحذر من خطر الدهون المتحولة على صحة القلب
23 يناير 2023 15:32

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم مازالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة وبما يزيد من اصابات أمراض القلب والوفاة.

وحذرت المنظمة في تقرير اليوم من أن حوالى 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنويا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.

وأوضحت أن هذه الدهون المتحولة والتى تعرف أيضا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيا توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهى ونوهت الى أن 43 دولة نفذت حتى الأن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتى وفرت الحماية لحوالى 2.8 مليار شخص على مستوى العالم وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمى المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 مازال بعيد المنال في هذا الوقت .

 

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" توجه نداء إلى الدول بشأن أدوية السعال
فحص ثوري لتشخيص سبب ارتفاع ضغط الدم!
المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
الدهون
أمراض القلب
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
موضوعية
دنيا
في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
اليوم 08:13
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©