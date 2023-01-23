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عوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.. احذرها!

عوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.. احذرها!
23 يناير 2023 07:59

 قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، إن سرطان المعدة ‏هو سرطان قد يصيب أي جزء من المعدة، وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، وفقاً لموقع عكاظ.

وأوضحت الجمعية، أن العوامل الستة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة، هي الالتهاب المزمن للغشاء المخاطي المبطن للمعدة وحرقة المعدة المزمنة، والإصابة بعدوى بكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري» المعروفة باسم جرثومة المعدة، والإفراط في تناول الملح واللحوم، بالإضافة إلى التدخين.

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وتتمثل أعراض سرطان المعدة في فقدان الشهية وخسارة الوزن والضعف العام، وصعوبات البلع وعسر الهضم وآلام البطن وفقر الدم ووجود دم في القيء.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الاستئصال الجراحي لجزء من المعدة أو كلها، بالإضافة إلى العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي.

المصدر: وكالات
المعدة
السرطان
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