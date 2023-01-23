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نقص فيتامين "B12" أكثر خطراً على هؤلاء!

نقص فيتامين "B12" أكثر خطراً على هؤلاء!
23 يناير 2023 07:54

 قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن خطر نقص فيتامين B12 يرتفع لدى كبار السن والأشخاص، الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً ، وفقاً لعكاظ.

وأضافت الجمعية، أن خطر نقص فيتامين B12 يرتفع أيضاً لدى الأشخاص، الذين يعانون من أمراض المعدة مثل التهاب المعدة الضموري واستئصال المعدة أو جزء منها أو أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون وقصور البنكرياس الإفرازي.


كما أن تناول حاصرات الأحماض (مضادات الحموضة) أو واقيات المعدة (مثبطات مضخة البروتون) على مدار فترة طويلة يعزز فرص نقص فيتامين B12 في الجسم.

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وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في التعب المستمر والضعف العام وفقر الدم ومشاكل الأعصاب والعضلات؛ نظراً لأن فيتامين B12 مهم لصحة الأعصاب وبناء الدم وتجدد الخلايا.

وأوضحت الجمعية، أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين B12 بمعدل 4.0 ميكروغرام يومياً، مشيرة إلى أن المرأة تحتاج إلى فيتامين B12 بمعدل 4.5 ميكروغرام يومياً أثناء الحمل وبمعدل 5.5 ميكروغرام يومياً أثناء الرضاعة الطبيعية.

المصدر: وكالات
كبار السن
المعدة
فيتامينات
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