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أروى: غيابي لعدم وجود نص جيد

أروى: غيابي لعدم وجود نص جيد
23 يناير 2023 01:39

سعيد ياسين (القاهرة)

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تغيب الممثلة المصرية أروى جودة عن دراما رمضان المقبل، وأرجعت ذلك إلى عدم عثورها على النص الجيد، ولا الدور الذي يحمسها لتتواجد من خلاله، وقالت لـ«الاتحاد»، إن تعدد مواسم العرض والمنصات الإلكترونية تعوض الفنانين عن عدم التواجد في رمضان.
 كانت أروى قد  شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «بابلو» مع حسن الرداد، ومن قبله «حرب أهلية» و«أبو عمر المصري»، و«هذا المساء» و«العهد» و«خطوط حمراء» و«نابليون والمحروسة» و«المواطن إكس».
وأضافت أن أعمالها التي عرضت بعيداً عن رمضان، حققت النجاح النقدي والجماهيري، ومنها «نمرة اتنين» و«أهو ده اللي صار» و«إلا أنا».
وترى أروى أنه تفترض أن يكون لدى المخرج الصورة الأكبر التي سيظهر بها العمل، ويهتم بالممثلين، مثل باقي أدواته الفنية من الإضاءة والموسيقى والصورة والمونتاج وغيرها، للحصول على أفضل ما لدى الممثل، واعتبرت نفسها محظوظة كونها تعاملت مع مخرجين من هذه النوعية.
انتهت أروى من تصوير دورها في مسلسل «حرب نفسية» مع مصطفى درويش وجيهان خليل، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتجسد فيه شخصية زوجة ضابط شرطة، تواجه العديد من المواقف الصعبة.

أروى
أروى جودة
الدراما
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