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«المنكوس 3».. انطلاق ثاني حلقات البث المباشر اليوم

من حلقات البث المباشر السابقة لبرنامج المنكوس (وام)
23 يناير 2023 01:39

أبوظبي (وام)

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تعرض مساء اليوم، ثاني حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» في موسمه الثالث، عبر قناتي أبوظبي وبينونة، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية، من خلال إبراز فن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية التراثية لغناء الشعر النبطي. 
كانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم للحلقة السابقة قد أسفرت عن تأهل متسابقين من السعودية، هما: عبد الله الجلاب المري، الذي حصل على نتيجة 48 درجة، ومبارك غانم آل عمار الدوسري، الذي حصل على 47 درجة، مع انتظار المتسابقين الأربعة المتبقين، وهم: طالب الحديد المري من قطر، وفهد عبد الله الربيعي المنصوري وراكان عايض الربيعي المنصوري من الإمارات، وفرج الحميدان المري من السعودية، لنتيجة تصويت الجمهور التي ستقرر تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة. ويشارك في هذا الموسم، كل من المتسابق طالب الحديد المري وعلي سالم علي المري من قطر، وفهد عبدلله أحمد المنصوري وراكان عايض طالب المنصوري وسعود فراج الربيعي المنصوري وياسر حمد ياسر الجنيبي من الإمارات، ومن السعودية كل من فرج حمد راشد المري وعبدلله صالح حمد المري ومبارك غانم مبارك آل عمار الدوسر ومحمد حسن هادي العجمي ومحمد بن سالم محمد القحطاني وعايض فالح سالم الهاجري وفيصل فهد عبدالله الهاجري وعلي دعيكان صالح المري وظافر لحبابي وماجد مبارك راجح القحطاني، ومن الكويت عبدالهادي حمد راشد حمد المري، وأخيراُ من سلطنة عمان محمد بن سالم بن حسين الراشدي. 
يهدف برنامج «المنكوس» إلى إعادة إحياء فن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف بهذا الفن التراثي، وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

المنكوس
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