5 أطعمة تمنحك الطاقة في العمل

القاهرة (الاتحاد)

تحتاج ظروف العمل إلى الحفاظ على مستوى الطاقة للجسم، حيث يقدم موقع «Siasat» الهندي للمنوعات، قائمة من الأطعمة التي يمكن وضعها في حقيبتك بسهولة وحملها إلى المكتب للحصول على وجبة سريعة، تجدد طاقتك أثناء ساعات العمل الطويلة، ومنها:

التفاح

لا يمكن اعتبار التفاح الأحمر فاكهة لذيذة فحسب، إذ إنه يعد أيضاً مصدراً رائعاً للفيتامينات والكربوهيدرات الضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة، وكذلك تعزير الانتباه.

الزبادي

يحتوي الزبادي ذو القوام الغني والكريمي على الكثير من الكالسيوم والكربوهيدرات البسيطة، حيث إن الكالسيوم مفيد لصحة العظام، والكربوهيدرات سهلة الهضم وتوفر مستويات جيدة من الطاقة للمضي قدماً خلال يوم العمل.

الموز

يحتوي على البوتاسيوم وغني بالألياف والفيتامينات التي تعمل على تعزيز قوة العضلات، والكثير من الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة تدوم لفترة أطول من الكربوهيدرات البسيطة.

القهوة

القهوة من المشروبات الأكثر شهرة من ناحية منحنا دفعة من الطاقة والصحوة، لاحتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة ومواد فينولية، تزيد من حدة الذهن والتركيز لفترات طويلة.

زبدة الفول السوداني

مصدر غني بالدهون الصحية والألياف والبروتينات التي تقلل من الشعور بالجوع، وتزود جسمك بالحيوية الكافية والنشاط لساعات متتالية.