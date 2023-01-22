السودانيون يتمسكون بالصمغ العربي

الدموكيه (السودان) (أ ف ب)

يُنتج الصمغ العربي، الضروري في صناعة المشروبات الغازية في العالم، من نبتة الأكاسيا في المناطق القاحلة في السودان، حيث تقاوم الشجرة درجات الحرارة المرتفعة بشكل متزايد، وتوضح فاطمة رملي، المنسقة الوطنية لجمعية منتجي الصمغ في الهيئة القومية للغابات التي تضم سبعة ملايين عضو، أن صمغ الأكاسيا «نبتة مهمة لمكافحة التصحر، إذ تقاوم الجفاف وتزيد من خصوبة التربة»، ويُستخدم هذا المكون الطبيعي في المشروبات الغازية والعلكة والمستحضرات الصيدلانية، ويستحوذ السودان على 70% من تجارته العالمية، وتقول رملي: «لقد حاولنا إعادة زرع الأشجار في المناطق التي تدهورت لمنع انحسار حزام الصمغ العربي الذي تبلغ مساحته 500 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من دارفور على الحدود مع تشاد، إلى القضارف قرب إثيوبيا»، ومنحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عشرة ملايين دولار لوزارة الزراعة والغابات لمساعدة مزارعي الأكاسيا في الحفاظ على سبل عيشهم.