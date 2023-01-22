13 لعبة جديدة في «بلاي ستيشن VR2»

طوكيو (د ب أ)

أعلنت شركة سوني إضافة 13 لعبة جديدة إلى جهاز الألعاب بلاي ستيشن VR2 عند طرحه يوم 22 فبراير أو بنهاية مارس المقبل، وتضم قائمة الألعاب ريز إنفنايت وتيتريز إيفكت: كونكتيد. ليرتفع إجمالي عدد الألعاب المتاحة للجهاز إلى 37 لعبة، وأغلب هذه الألعاب موجودة في الإصدار الأول لجهاز الألعاب بلاي ستيشن VR أو أجهزة ألعاب الكمبيوتر الشخصي مثل لعبة ريزيدنت إيفل فيلادج ونو مانز سكاي، ومن المتوقع أن تتيح سوني يوم طرح الجهاز الجديد تحديثاً مجانياً للعب جران توريزمو 7 وتطرح بلاي ستيشن VR2 بسعر 550 دولاراً، بزيادة 50 دولاراً عن سعر جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5.