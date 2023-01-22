مواكب وحفل موسيقي لتتويج تشارلز

لندن (رويترز)

أعلن قصر بكنجهام أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية، وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من مايو، ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، وقال قصر بكنجهام الذي نشر تفاصيل التتويج إن البريطانيين، الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو احتفالاً بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.