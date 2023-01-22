الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ديناصور ومومياوات مصرية في «متحف مانشستر»

ديناصور ومومياوات مصرية في «متحف مانشستر»
23 يناير 2023 01:39

(وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تحذر من تحول الصراع مع الغرب إلى حرب
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة

يضع فريق عمل متحف مانشستر، شمال إنجلترا، اللمسات الأخيرة قبل إعادة افتتاح المتحف واستقبال الجمهور 18 فبراير المقبل، وكان المتحف قد أغلق أبوابه عاماً ونصف العام لإقامة مشروع «أهلاً بالمستقبل» الذي يتضمن إضافة ملحق من طابقين وصالات عرض جديدة، بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني، وقال إيسمي وارد، مدير المتحف: «لقد قمنا بتوسيع المبنى، وإفساح المجال لمزيد من المتعة والتعلم والتطور إلى المتحف»، وتتضمن القاعات الجديدة معرض جنوب آسيا بالشراكة مع المتحف البريطاني، وعرض الهيكل العظمي المتحجر لديناصور تينونتوسوروس «أبريل»، ومجموعة المومياوات الذهبية المصرية في جناح مصر والسودان. 

آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ قرب مدينة بخموت
عربي ودولي
روسيا تحذر من تحول الصراع مع الغرب إلى حرب
اليوم 16:24
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©