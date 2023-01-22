ديناصور ومومياوات مصرية في «متحف مانشستر»

(وكالات)

يضع فريق عمل متحف مانشستر، شمال إنجلترا، اللمسات الأخيرة قبل إعادة افتتاح المتحف واستقبال الجمهور 18 فبراير المقبل، وكان المتحف قد أغلق أبوابه عاماً ونصف العام لإقامة مشروع «أهلاً بالمستقبل» الذي يتضمن إضافة ملحق من طابقين وصالات عرض جديدة، بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني، وقال إيسمي وارد، مدير المتحف: «لقد قمنا بتوسيع المبنى، وإفساح المجال لمزيد من المتعة والتعلم والتطور إلى المتحف»، وتتضمن القاعات الجديدة معرض جنوب آسيا بالشراكة مع المتحف البريطاني، وعرض الهيكل العظمي المتحجر لديناصور تينونتوسوروس «أبريل»، ومجموعة المومياوات الذهبية المصرية في جناح مصر والسودان.