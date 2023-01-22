رينر: عندي 30 عظمة مكسورة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

كشف الممثل جيريمي رينر، المعروف بدور «هوك آي» في أفلام مارفل، إصابته بكسور في أكثر من 30 عظمة إثر تعرضه لحادثة خلال استخدامه كاسحة ثلوج يوم رأس السنة، وأمضى نجم «ذي أفنجرز» أكثر من أسبوعين في المستشفى بعد أن انقلبت عليه المركبة التي يبلغ وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج، وكتب على إنستغرام «ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى، كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء»، ونشر صورة يظهر فيها مستلقياً على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة.