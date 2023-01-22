إيرادات فيلم «أفاتار» الجديد تتجاوز ملياري دولار

المخرج جيمس كاميرون يحضر العرض الأول لفيلم "أفاتار" الجديد
22 يناير 2023 21:06
تجاوزت الإيرادات العالمية للجزء الثاني من فيلم «أفاتار» ملياري دولار، اليوم الأحد، ليحسم موقعه ضمن سلاسل الأفلام الناجحة.
يحمل هذا الجزء الثاني عنوان (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) أي «أفاتار: طريق الماء».
كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون قد ذكر أن إيرادات الفيلم يجب أن تصل إلى ملياري دولار أميركي خلال فترة عرضه ليغطي تكاليف إنتاجه الباهظة.
بدأ عرض الفيلم في أواخر ديسمبر الماضي بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول الذي أبهر الجمهور بعالم «باندورا» وصار ظاهرة عالمية.
وبحسب تقديرات شركة ديزني، بلغت مبيعات شباك التذاكر إجمالا 2.024 مليار دولار اليوم. وبعد عرضه مرورا بست من عطلات نهاية الأسبوع، صار الفيلم يحتل المرتبة السادسة في الترتيب بين الأفلام الأكثر ربحا على الإطلاق. وحقق قرابة 1.4 مليار دولار من مبيعات التذاكر من الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة وكندا.
لم تكشف «ديزني» عن ميزانية الفيلم، لكن مجلة «هوليوود ريبورتر» قالت إن تكلفة إنتاجه بلغت 350 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى تكاليف التسويق.