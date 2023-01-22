الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إيرادات فيلم «أفاتار» الجديد تتجاوز ملياري دولار

المخرج جيمس كاميرون يحضر العرض الأول لفيلم "أفاتار" الجديد
22 يناير 2023 21:06

تجاوزت الإيرادات العالمية للجزء الثاني من فيلم «أفاتار» ملياري دولار، اليوم الأحد، ليحسم موقعه ضمن سلاسل الأفلام الناجحة.

يحمل هذا الجزء الثاني عنوان (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) أي «أفاتار: طريق الماء».

كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون قد ذكر أن إيرادات الفيلم يجب أن تصل إلى ملياري دولار أميركي خلال فترة عرضه ليغطي تكاليف إنتاجه الباهظة.

بدأ عرض الفيلم في أواخر ديسمبر الماضي بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول الذي أبهر الجمهور بعالم «باندورا» وصار ظاهرة عالمية.

وبحسب تقديرات شركة ديزني، بلغت مبيعات شباك التذاكر إجمالا 2.024 مليار دولار اليوم. وبعد عرضه مرورا بست من عطلات نهاية الأسبوع، صار الفيلم يحتل المرتبة السادسة في الترتيب بين الأفلام الأكثر ربحا على الإطلاق. وحقق قرابة 1.4 مليار دولار من مبيعات التذاكر من الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة وكندا.

لم تكشف «ديزني» عن ميزانية الفيلم، لكن مجلة «هوليوود ريبورتر» قالت إن تكلفة إنتاجه بلغت 350 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى تكاليف التسويق.

وتتقاسم الشركة مبيعات التذاكر مع دور العرض.

أخبار ذات صلة
"أفاتار" يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الخامس على التوالي
ترشيح «توب غان» و«أفاتار» لـ«جائزة المنتجين»
المصدر: رويترز
فيلم
أفاتار
إيرادات السينما
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ قرب مدينة بخموت
عربي ودولي
روسيا تحذر من تحول الصراع مع الغرب إلى حرب
اليوم 16:24
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©