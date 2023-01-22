«فزاع لليولة».. إثارة وترقب لاكتمال «المربع الذهبي»

خلال المنافسة على ثالث بطاقات التأهل للمربع الذهبي
22 يناير 2023 18:16
دبي (الاتحاد) ارتفعت حدة الإثارة بالعروض القوية مع ترقب هوية آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» من النسخة الـ 23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد واحدة من أجمل الليالي التي أضاءت «المرموم» بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.
جاء ذلك في الحلقة السابعة، التي شهدت حصول زايد أحمد المري على ثالث بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه على حميد عبيد بن ركاض آل علي، حيث حقق زايد أحمد المري العلامة 65، مقابل 55 لمنافسه، لينضم المري إلى عبد الله بالهلي ومحمد أحمد الكتبي في المربع الذهبي. وسيكون موعد حسم البطاقة الرابع يوم الجمعة المقبل «27 يناير» في الحلقة التي تنطلق الساعة التاسعة مساءً على مسرح الميدان في موقعه الجديد في القرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتم بثها بشكل مباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، إلى جانب عرض أبرز تفاصيل الحلقات والنتائج بشكل مباشر وتفاعلي في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببطولات فزاع لإحياء التراث.
تنافس جاءت الانطلاقة للحلقة السابعة مع مسابقة اليولة، التي جاء فيها إيقاع المتنافسين مثالياً مع الموسيقى، وبرعا في المشي والتحكم في السلاح وعملية الفر التي تساويا فيها بواقع ثلاث مرات لكل منهما، وسط تفاعل من الجماهير التي تحضر إلى مدرج الميدان بأعداد متزايدة مع ارتفاع حدة التنافس، وأشاد خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة بأدائهما، ومنح زايد المري العلامة 49، وحميد بن ركاض آل علي العلامة 50، وفي التصويت الذي يتم من خلاله تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة، كسب الـ 25 علامة، حميد بن ركاض آل علي.
وفي مسابقة الرماية على مسرح الميدان في محاولة إصابة الأهداف بأسرع زمن، تفوق زايد المري ليعزز رصيده بـ 15 علامة، ويرفع إجمالي نقاطه إلى 45 نقطة، جعلته يقترب من حسم المنافسة مبكراً، مما جعل الترقب على أشده في مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد. وفي هذه الحلقة، قام المشاركان بإلقاء قصيدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكانت الـ 10 علامات من نصيب: حميد بن ركاض آل علي، مما جعل التحدي مستمراً.
صون الموروث وشارك الشاعر حمدان المحرمي ضيفاً للحلقة السابعة، والذي عبّر عن تقديره بالجهود التي يقوم بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دعم الموروث الشعبي، وقال: نشأت على كتابة الشعر وإلقائه منذ كنت بسن الخامسة عشرة، وتأثرت بالبيئة المحيطة بي ودعم عائلتي، لذلك حرصت على المضي قدماً بالتمسك به والاستمرار. فيما أكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الجهود تنصب في هذا الحدث على تحقيق أهداف ورسالة المركز، التي تتمحور في تنظيم فعاليات وطنية تراثية معبرة عن شعب الإمارات وبيئته، والعمل على تحفيز الشباب الإماراتي الناشئ الذي يمتلك طاقة لا تنضب، للمشاركة فيها، لإيصال رسالة يكون فيها الموروث الشعبي الإماراتي الذي نعتز ونفتخر به في طليعة المشهد، ويبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال التي تتناقله تباعاً، سيراً على خطى الأجداد والآباء.