الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ياسمين صبري تتصدر الترند!

ياسمين صبري تتصدر الترند!
22 يناير 2023 12:51

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ياسمين صبري ترند محرك البحث على موقع "جوجل"، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأثارت إكسسوارات الفنانة المصرية التي ظهرت في الصور، تساؤلات المتابعين لوجود خاتم في يدها اليسرى، يبدو مثل خاتم الزواج السابق، ما جعل البعض يردد عدة تساؤلات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

ونفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد، وقالت "لدي الكثير من الخواتم، ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر"، وذلك حسب تصريحاتها على السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز Joy Awards.

يذكر أن ياسمين صبري نشرت مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads، ولكن ما لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم ظن الجمهور أنه خاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وكانت شائعات كثيرة ترددت مؤخرا عن عودة ياسمين صبري لطليقها، لعدة أسباب، منها عودة متابعتهما لبعضهما بعضا عبر "إنستجرام"، وعندما حضر الثنائي حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر نهاية 2022، وأخيراً بسبب عودة ارتدائها الخاتم.

وتزوج الثنائي أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري في أبريل عام 2020 في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، وانفصلا في هدوء تام بعيداً عن الإعلان الرسمي للانفصال في مايو 2022.

يشار إلى أن ياسمين صبري غابت عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل.

وشاركها في بطولة المسلسل أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، ‏وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي.

أخبار ذات صلة
"جوجل" تستغنى عن 12 ألف وظيفة
ميزة جديدة مذهلة من منصة يوتيوب للمستخدمين
المصدر: وكالات
ياسمين صبري
أحمد أبو هشيمة
جوجل
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
عربي ودولي
روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©