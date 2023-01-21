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تكثيف البحث عن ممثل بريطاني اختفى في جبال كاليفورنيا

الثلوج تغطي جبال كاليفورنيا
22 يناير 2023 00:31

انضمت الوكالات الاتحادية والحكومات المحلية في الولايات المتحدة، السبت، إلى جهود البحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز، المختفي في جبال ولاية كاليفورنيا.

وتستخدم الهيئات التحليل الجنائي للهاتف المحمول للمساعدة في تحديد موقع الممثل.

يعمل كل من المسؤولين الاتحاديين ومسئولي الولايات في الوقت الراهن مع مكتب عمدة مقاطعة سان برناردينو، بعد أسبوع من الإبلاغ عن اختفاء الممثل لأول مرة في سلسلة جبال بجنوب كاليفورنيا، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية للأنباء.

  • الممثل البريطاني جوليان ساندز
    الممثل البريطاني جوليان ساندز

وحتى الجمعة، كانت الطواقم الأرضية لا تزال غير قادرة على مواصلة جهود البحث، بسبب دلائل تشير إلى قرب وقوع انهيارات ثلجية في المنطقة.

وتمثل مشاركة الوكالات الاتحادية والحكومات على مستوى الولايات، دفعة للأمام لجهود البحث عن ساندز، والتي ستستمر بواسطة المروحيات فحسب في الوقت الراهن.

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المصدر: د ب أ
ممثل
اختفاء
الجبال
كاليفورنيا
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