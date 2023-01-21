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«إكسبوجر 2023».. إضاءة على أعمال نيل لايفر

من مهرجان «إكسبوجر» في دورة سابقة (من المصدر)
22 يناير 2023 01:30

الشارقة (الاتحاد)

يضع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» جمهور دورته السابعة وعشاق الصورة الرياضية، أمام لقطات خالدة في تاريخ الرياضة في العالم، حيث ينظم معرضاً للكاتب والمخرج السينمائي والمصور الصحفي الرياضي نيل لايفر، ليقدم خلاصة مسيرته المهنية كمصور رياضي، ويعرض مجموعة من أشهر أعماله التي تضم عدداً من الصور التاريخية النادرة.
يستضيف المهرجان الذي ينعقد في الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، لايفر في خطاب ملهم حول رحلته في عالم التصوير الرياضي التي امتدت على مدى 60 عاماً، ليكشف للجمهور القصص والمواقف التي حدثت في كواليس أعظم الصور الرياضية في مسيرة لايفر.

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وتُضيء أعمال لايفر عمق المشاعر الإنسانية خلال أشد اللحظات، حيث أسهمت قدرته على التقاط اللحظات الدرامية خلال المنافسات الرياضية بترسيخ مكانته بين أبرز محترفي التصوير الرياضي العالمي، ما قاد إلى نشرها في مجموعة من كبريات الصحف والمجلات حول العالم، منها «سبورتس إليسترايتد» ومجلة الـ«تايم»، وعُرضت في مجموعة من المتاحف والمعارض حول العالم، بالإضافة إلى فوزها بعدد من الجوائز والتكريمات الدولية، والاعتراف بتميزها بين أفضل الصور الصحفية الرياضية في العالم.
وغطى نيل لايفر، خلال مسيرته المهنية، عدداً من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ويضم أرشيف أعماله صوراً خالدة، منها صورة لمحمد علي كلاي بعد انتصاره على سوني ليستون خلال مباراة جمعتهما في بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل في عام 1965، وصورة لأسطورة البيسبول ساندي كوفاكس خلال نهائيات كأس العالم 1965، وصورة لفوز لاعبة الجمباز الأميركية ماري لو ريتون خلال أولمبياد 1984.
ويقدم لايفر خلال المهرجان، خطاباً ملهماً حول مسيرته المهنية لمناقشة توجهه في التصوير، ويشارك قصصاً من مهماته الميدانية، فاتحاً المجال أمام زوار المهرجان من عشاق الرياضة والمصورين الصحفيين للاطلاع على رؤيته، بوصفه واحداً من أكثر المصورين موهبة في عالم التصوير الصحفي الرياضي، بالإضافة إلى التعرف على كواليس توثيق تلك اللحظات الخالدة من عالم الرياضة.

منصة عالمية
تأتي مشاركة لايفر ضمن رؤية «إكسبوجر» المتكاملة، التي تسلط الضوء على كافة مدارس التصوير الفوتوغرافي، وسعيه ليظل الحدث الفني الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز مهرجانات التصوير وأكثرها أهمية على مستوى العالم، حيث يستقطب آلاف الزوار سنوياً، ويوفر منصة للمصورين، والمخرجين، وصناع الأفلام، والفنانين من أنحاء العالم، لعرض أعمالهم والتواصل مع نظرائهم المتخصصين في عالم التصوير الفوتوغرافي.

إكسبوجر
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