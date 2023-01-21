7 مسلسلات قصيرة في «أجزاء جديدة»

محمد قناوي (القاهرة)

دفع نجاح المسلسلات القصيرة التي عرضت على المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة صُناع الدراما، إلى استغلال هذا النجاح وتقديم أجزاء جديدة منها، لارتباط الجمهور بها وتفاعله معها..

وقد أعلن المؤلف أحمد عبد الوهاب عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي»، بطولة كريم محمد عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد وميرنا جميل ومحمود حافظ، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح نتيجة حادث قتل، وتجرى محاولات لطرد الأرواح.

وانتهى الجزء الأول من المسلسل بعد معرفة تفاصيل حالات القتل التي وقعت بالقصر، فيما يتطرق الجزء الثاني لمحاولات بيعه في أجواء من الرعب والكوميديا.

«اللعبة 4»

بدأ المخرج معتز التوني تصوير أحداث الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة»، بطولة هشام ماجد وشيكو، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وفي رمضان على الفضائيات، ويشارك في بطولة الجزء الجديد مي كساب وميرنا نور الدين وسامي مغاوري.

ويدور العمل حول صديقين منذ الطفولة يتنافسان دائماً ضد بعضهما في مباراة مستمرة، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة للمنافسة.

«ريفو»

استقر صناع مسلسل «ريفو» على تقديم جزء ثانٍ من 10 حلقات، بطولة أمير عيد، حسن أبو الروس، ركين سعد، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وتدور القصة حول فتاة تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتكتشف أن هناك سراً أخفاه عنها على مدى سنوات طويلة.

«ما وراء الطبيعة»

أعلن أحمد أمين عن وجود جزء ثان من مسلسل «ما وراء الطبيعة»، يلعب فيه شخصية دكتور، في إطار من الرعب والإثارة، وهو أول إنتاج مصري لـ«نتفليكس»، وتم تقديم الجزء الأول منه في 2020، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، تاليف أحمد خالد توفيق، ويشارك في بطولته رزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة.

«أيام وبنعيشها»

قالت حورية فرغلي، إنها انتهت من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «أيام وبنعيشها»، مع رياض الخولي وشيري عادل وسلوى خطاب وأحمد صفوت، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

«البحث عن عُلا»

تستعد هند صبري لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «البحث عن علا» خلال الأيام المقبلة، والذي تناول في موسمه الثاني شخصية «علا عبدالصبور» التي تزوجت بعد مواقف عديدة مرت بها لاختيار شريك حياتها عبر مسلسل «عايزة أتجوز»، ويناقش علاقات الآباء والأبناء والبحث عن شريك الحياة في إطار كوميدي.