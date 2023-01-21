7 تمارين.. لـ«الكسالى»

القاهرة (الاتحاد)

لا يستطيع الكثيرون الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية لشعورهم بالتكاسل وعدم إيجاد الوقت الكافي، إلا أن ممارسة التمارين لا يجب أن تعتبر أمراً شاقاً، حيث يعرض موقع«Poosh» الأميركي، بعض التمارين التي يمكن ممارستها في أكثر الأيام كسلاً، ومنها:

التمدد

عند الاستيقاظ، قم بمد ذراعيك وأنت مازلت مستلقياً في السرير ثم حركهما إلى الجانب الآخر، وارفع جذعك لأعلى لبضع ثوانٍ ثم أنزله.

رفع الساقين

بينما لا تزال مستلقياً، ارفع الساقين أو أحدهما عالياً في الهواء بضع مرات، وكررها للساق الأخرى، يمكنك تكرار تلك الحركة 50 مرة.

حلقة بيلاتيس

تستخدم في تمارين اليوغا، وعبرها يمكنك وضعها بين كاحليك والضغط عليها مع رفع ذراعيك وساقيك على شكل حرف (v).

الوضع الهابط

بينما يداك وقدماك على الأرض وجسمك يصنع حرف (v) مقلوبا حيث يواجه وجهك الأرض، تسمح هذه الوضعية بتمدد كامل الجسم وتنشيط عضلات البطن والكتف.

القفز

تسمى تمارين «قفزة جاك» حيث تقفز مع فتح الساقين والذراعين، وهي تزيد من ضربات القلب وتجعل الدم يتدفق إلى جسدك.

تمرين بلانك

حيث تضع الذراعين أو الساعدين على الأرض مع رفع الجسم مشكلاً خطاً قوياً مستقيماً من الرأس إلى القدمين.

القرفصاء

باعد ساقيك عن بعضهما وقم بخفض جسدك ببطء كما لو كنت تجلس على مقعد.