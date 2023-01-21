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رحلة أوروبية إلى أقمار المشتري الجليدية

رحلة أوروبية إلى أقمار المشتري الجليدية
22 يناير 2023 01:30

(وكالات)

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تستعد وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق القمر الصناعي «جوس» لاستكشاف الأقمار الجليدية لكوكب المشتري خلال أبريل المقبل، وأجرى فريق من العلماء الاختبارات النهائية للقمر الصناعي في تولوز بفرنسا قبل شحنه إلى موقع الإطلاق في أميركا الجنوبية ليقطع 6.6 مليار كيلومتر خلال 8 سنوات و6 أشهر، وستقوم المركبة الفضائية التي كلّفت 1.6 مليار يورو ويبلغ وزنها ستة أطنان باختبارات للتحقق من وجود حياة في قلب هذه الأقمار، وتقول البروفيسورة إيما بونس من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة «نعتقد أن هناك محيطاً على عمق 100 كيلومتر تحت القشرة الجليدية للقمر يوروبا».

وكالة الفضاء الأوروبية
المشتري
فرنسا
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