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2300 موظف في «تويتر»

2300 موظف في «تويتر»
22 يناير 2023 01:30

(رويترز)

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قال إيلون ماسك في تغريدة أمس إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل، وذكرت قناة سي.إن.بي.سي أول أمس أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس، ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن هناك نحو 75 من موظفي الشركة هؤلاء في إجازة، بينهم نحو 40 مهندساً، وكتب ماسك في تغريدته رداً على تغريدة تقتبس من تقرير سي.إن.بي.سي «المعلومة غير صحيحة، هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين».

إيلون ماسك
تويتر
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