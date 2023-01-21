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«أضواء الشتاء»

«أضواء الشتاء»
22 يناير 2023 01:30

تحولت منطقة «كناري وارف» بالعاصمة البريطانية لندن إلى لوحة مرسومة بالأضواء والألوان في مهرجان «أضواء الشتاء» الذي تعود فعالياته بعد غياب عامين بسبب الجائحة، وتألقت المنطقة بـ22 عملاً فنياً بتركيبات مذهلة ومنشآت تفاعلية، منها 9 أعمال تقدم لأول مرة، ويعد «كوكب الأرض» أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها المهرجان، ويعبر عن أهمية التكاتف في مواجهة التغير المناخي، كما يقدم المهرجان مجسمات حيوانات الماموث المتوهجة ونفق الألياف البصرية الذي يثير الخيال والانبهار، وتبدأ فعاليات المهرجان المجاني في الخامسة مساء يومياً، وتستمر حتى السبت 28 يناير المقبل.

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