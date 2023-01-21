20% من السيارات الجديدة في كاليفورنيا كهربائية

لوس أنجليس (أ ف ب)

تشكل نسبة 20% من السيارات الجديدة المبيعة في كاليفورنيا عام 2022 مركبات كهربائية أو تعمل بنظامين، على ما أعلنت سلطات الولاية التي تحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات الأميركية، وتسعى لقيادة التحوّل في مجال الطاقة، وأقرت سلطات الولاية في أغسطس نصاً يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت، وقال حاكم الولاية إنّ «كاليفورنيا تواصل قيادة ثورة المركبات التي لا تتسبب بانبعاثات مع سياسات استشرافية واستثمارات تشجع على الابتكار»، وأشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية إلى أنّ 18.8% من السيارات الجديدة المُباعة خلال عام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين، وكانت هذه النسبة تبلغ 2% فقط قبل عشر سنوات.