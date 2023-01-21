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السجن لإزعاج «الملكة كلير»

السجن لإزعاج «الملكة كلير»
22 يناير 2023 01:30

لندن (أ ف ب)

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حكم على رجل في لندن بالسجن مع وقف التنفيذ لمضايقته الممثلة البريطانية كلير فوي التي جسدت دور الملكة إليزابيث الثانية في شبابها، في مسلسل «ذي كراون»، وأقرّ جايسن بنروز (49 عاماً) بأنه بعث بآلاف الرسائل بالبريد الإلكتروني للممثلة، كما حضر إلى منزلها، واعترف بأنه خالف قراراً يحظر عليه مضايقة الممثلة، وكتبت الممثلة في بيان تُلي خلال جلسة المحاكمة: «أشعر أنني خسرت الحرية التي كنت أتمتع بها قبل أن يضايقني بنروز»، مضيفةً: «أصبحت أرى العالم بطريقة تنطوي على خوف كبير»، وحكم على بنروز بالسجن عاماً و10 أشهر مع وقف التنفيذ، مع ترحيله إلى الولايات المتحدة.

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