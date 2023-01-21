تسمم على «تيك توك»

مكسيكو (أ ف ب)

حذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدي «مَن ينام أخيراً يفوز» عبر منصة تيك توك، الذي يهدف لبقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار يستخدم في علاج نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط، ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء، لكن خمسة قاصرين تعرّضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو، كما أبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن ثلاث حالات مماثلة، ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة، وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك، إلا أنّ مستخدمين آخرين حذّروا من خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.