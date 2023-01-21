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خالد زكي: لم أسع للبطولة المطلقة

خالد زكي
21 يناير 2023 21:03

محمد قناوي (القاهرة)
أكد الفنان المصري خالد زكي، أنه راضٍ تماماً عن مشواره الفني والأعمال التي قدمها، وكلها تم اختيارها بدقة شديدة، «فلم أقدم عملاً لمجرد الوجود أو الانتشار. ورغم أن ذلك كان يؤثر علي مادياً، إلا أني لم أغير قناعاتي، وما زلت أسير على النهج نفسه».

وقال زكي لـ«الاتحاد»، إنه ابتعد طويلاً عن السينما بسبب رفضه تقديم أعمال غير هادفة، ولم يقبل إلا الأدوار التي تساهم في نجاح مسيرته الفنية، وكل ما قدمه يعتز به.

وأضاف أنه لم يتطلع في أي وقت للانفراد بالبطولة المطلقة في السينما أو التلفزيون، لكنه راهن بشكل أكبر على البطولة الجماعية التي تُعد أحد عناصر نجاح العمل الفني.

سيوجد زكي على شاشة رمضان المقبل من خلال عملين، الأول «الأجهر» مع عمرو سعد، سيد رجب، ودرّة، وإخراج ياسر سامي، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال، وتدور أحداثه في حي الدرب الأحمر، وسيبدأ تصوير مشاهده بين القاهرة وبيروت.

كما يشارك في الموسم الثالث من مسلسل «المدّاح - أسطورة العشق»، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي، وإخراج أحمد سمير فرج، والدور الذي يلعبه من الشخصيات الجديدة التي تظهر في هذا الجزء.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لخالد زكي كان في رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «الاختيار 3»، الذي جمعه بعدد كبير من النجوم.

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