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ثاني إنسان يسير على القمر يتزوج في الثالثة والتسعين

صورة نشرها رائد الفضاء على حسابه على تويتر
21 يناير 2023 20:37

أعلن رائد الفضاء الأميركي الشهير باز ألدرين، الذي شارك في بعثة «أبولو 11» وكان ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر، أنه تزوج الجمعة بمناسبة عيد ميلاده الثالث والتسعين.

عقد ألدرين في احتفال خاص قرانه رسمياً على أنكا فور، نائبة الرئيس التنفيذي لـ«باز ألدرين فنتشرز».

وكتب رائد الفضاء على موقع «تويتر»: «في عيد ميلادي الثالث والتسعين... يسعدني أن أعلن أنني تزوجت، الدكتورة أنكا فور»، مرفقاً بتغريدته صورة له مع المرأة البالغة 63 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام أميركية. وأضاف «لقد توحدنا في روابط الزواج المقدسة في احتفال خاص صغير في لوس أنجلوس (غرب الولايات المتحدة)، ونحن متحمسان مثل مراهقَين هاربَين».

تُظهر المعلومات الواردة عن فور، في صفحتها على شبكة «لينكد إن» المهنية، أنها حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1996 من جامعة بيتسبرغ (شرق). وقبل انضمامها إلى «باز ألدرين فنتشرز»، عملت في شركتي المواد الكيميائية «يونيون كاربايد» و«جونسون ماثيو». وكانت أيضاً أمينة صندوق «مجلس أعمال الهيدروجين في كاليفورنيا».

وانتهت زيجات باز ألدرين الثلاث السابقة بالطلاق.

  • لحظة السير على سطح القمر
    لحظة السير على سطح القمر

وألدرين هو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بعثة «أبولو 11» التي أصبح خلالها مع نيل أرمسترونغ أول إنسانين وطأت أقدامهما سطح القمر في 20 يوليو 1969.

توفي أرمسترونغ عام 2012 في حين رحل مايكل كولينز، ثالث أعضاء البعثة، في أبريل 2021.

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المصدر: آ ف ب
باز ألدرين
سطح القمر
ذكرى أبولو 11
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