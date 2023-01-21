الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الحصن 2023».. ورش إبداعية وصناعة مجوهرات

من ورشة صناعة المجوهرات
21 يناير 2023 19:14

فاطمة عطفة (أبوظبي)
ضمن الفعاليات الثقافية التي ترافق مهرجان الحصن 2023، الذي يُعد تعبيراً حياً عن ثقافة أبوظبي، ومن بهو القصر الذي يشهد فعاليات ثقافية متنوعة، تبرز ورشة «فن الفسيفساء»، باستخدام الخرز والأحجار والأصداف والبلاط الصغير وتشكيلة من الأزرار ودهانات الأكريليك، لإبداع قطع خشبية يمثل أشكالاً من الحيوانات والأزهار والزخارف الهندسية.

  • المصممة سارة الشروقي
    المصممة سارة الشروقي

من ضمن المشاركات في تقديم ورش فنية في مهرجان قصر الحصن، المصممة سارة الشروقي، ووالدتها نسيمة الماجد، حيث تقول الشروقي إنهما تقدمان عدة ورشة هي: ورشة الموزاييك للكبار وللصغار، وورشة صناعة الدمى في بيت الحرفيين، وورش متنوعة في منطقة البازار، أهمها «فن التنقيط»، وهو فن قديم عُرف بشكل كبير في أستراليا، وأيضا فن «المندالة» وهي عبارة عن شكل دائري ولها دلالات عديدة بأكثر من حضارة، وهي تعطي فكرة عن الخير والسعادة والراحة النفسية، وتدور في دائرة يتسع قطرها كلما عملنا خيراً أكثر. 

وتضيف الشروقي أن فن التنقيط يدخل في الحالة النفسية للشخص، ونستخدم في هذه الورشة الأحجار الملونة ونلصقها بأشكال مختلفة حسب الرسوم التي نختارها للقطعة الفنية.

  • الفنانة عزة القبيسي خلال إحدى الورشات
    الفنانة عزة القبيسي خلال إحدى الورشات

أما الفنانة عزة القبيسي، فقدمت ورشة عمل حول صناعة الذهب، وقالت: ورشة الحفر على عظم النقر تسهم في تعلّم تصنيع المجوهرات، ، والمقصود بعظم النقر، هو «عظم الحبار» المأخوذ من سوق السمك، والذي نستخدمه في حفر قوالب معدن الذهب والفضة، كما يكتسب المتدرب مهارة صهر معدن الفضة وصبه في القالب، موضحة «هذا شرف كبير وعظيم لي أن أكون في هذا المكان وأن أسهم في صقل مواهب الجيل الجديد من الإماراتيين المشاركين في هذه الورش».

  • من ورشة الفسيفساء والزخرفة
    من ورشة الفسيفساء والزخرفة

وأشارت القبيسي إلى أن الصغار يمثلون المستقبل، وسوف يتذكرون في كبرهم أنهم كانوا هنا بـ«الحصن»، وتعلموا مهارة صنع المجوهرات، والحفر على عظم النقر، وهذا الأعمال الفنية تساهم في ترسيخ هويتنا وثقافتنا الإماراتية.

أخبار ذات صلة
«بطولة  القهوة العربية» احتفاء بأصالة الموروث
شرطة أبوظبي تعرض دورياتها القديمة في «الحصن»
مهرجان الحصن
فعاليات ثقافية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©