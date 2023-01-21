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إيلون ماسك يكشف عن العدد الفعلي لموظفي «تويتر»

إيلون ماسك يكشف عن العدد الفعلي لموظفي «تويتر»
21 يناير 2023 14:40

قال إيلون موسك في تغريدة اليوم السبت إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.
وذكرت قناة سي.إن.بي.سي أمس الجمعة أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس.
ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن هناك نحو 75 من موظفي الشركة هؤلاء في إجازة، بينهم نحو 40 مهندسا.
وكتب الملياردير ماسك في تغريدته ردا على تغريدة تقتبس من تقرير سي.إن.بي.سي "المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف عامل حالي في تويتر".
وأضاف ماسك "هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين".
واستحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات في الخدمات والتنظيم. وأطلقت الشركة علامة التوثيق الزرقاء كخدمة مدفوعة، كما سرحت نحو 50 بالمئة من الموظفين.

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المصدر: رويترز
إيلون ماسك
تويتر
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