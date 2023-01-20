«جمعة الماجد» ينظم محاضرة في تحقيق التراث

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الأربعاء الماضي، محاضرة افتراضية بعنوان «تحقيق التراث: القضايا والواجبات والمكمِّلات»، قدَّمها الأستاذ الدكتور حسن أحمد العثمان، خبير أصول تحقيق التراث، ومدير المكتبة الرقمية في دار المخطوطات في إسطنبول.

وارتكزت المحاضرة على ثلاثة محاور أساسية هي: بناء التحقيق: الأصول والقواعد والمقدمات، وقضايا التحقيق الكبرى، وواجبات التحقيق ومكملاته. وقد جعل المحاضر الواجبات ثلاثة عشر واجباً، والقضايا الكبرى في علم التحقيق إحدى عشرة قضية.

وتحدَّث الدكتور حسن العثمان في محاضرته موجّهاً كلامَه إلى الذين يعملون في تحقيق المخطوطات، فقال: «لا يمكن أن تقدِّم نصّاً تحقيقيّاً سليماً إلّا إذا قام تحقيقُكَ على أصول وقواعد، وكان لك منهج صحيح. ونبّهَ إلى أنَّ صُورةَ كثيرٍ من التحقيقات هي صورةُ فَهْمِ المحقِّقِ وثقافته، وليست نتائجَ ما التزمه من أصول التحقيق، بل هي نتائجُ تجربتِه وخبرته، وليست بالضرورة طِبقَ الصورةِ الأخيرة للنصِّ الثابت».

وفي الختام شكر المركز للدكتور حسن العثمان على تقديمه الرائع للمحاضرة، كما جرى خلال المحاضرة طرحُ العديد من الأسئلة والاستفسارات من قِبل الجمهور، فأجاب الدكتور العثمان عنها جميعها.