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حسين الجسمي.. «ألمّح له»

حسين الجسمي.. «ألمّح له»
20 يناير 2023 22:56

دبي (الاتحاد)تحت عنوان «ألمّح له»، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع «سيروس»، وقام بعملية المكس والماستر جاسم محمد، متضمنة في كلماتها أسلوباً جديداً في المشاعر الرومانسية وأحاسيس المحبة والعشق، والذي يقول في مقدمتها:
ألمّح له.. ولكن قلبه ما يفهم
ألمّح له.. ولا حَس اني به مهتم
ألمّح له.. ولاني قادر اتكلم
متى يوصل له احساسي 

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وقد عرضت أغنية «ألمّح له» في القناة الرسمية للفنان الجسمي في موقع «يوتيوب»، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو مميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

حسين الجسمي
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