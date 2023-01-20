د. شريف عرفة

لم يعد الأمر خيالاً علمياً.. بل واقعاً ملموساً يحدث اليوم.

أصبح في إمكاننا إجراء حوار مع نظام الذكاء الاصطناعي «ChatGPT»، الذي يثير الشعور بالدهشة نظراً لأنه بعيد -كل البعد- عن سذاجة «سيري» وبدائية «أليكسا» وسوء فهم «جوجل».. تقول الشركة المطورة له OpenAI، إنه مجرد نموذج لغوي يتعلم استخلاص المفاهيم من العبارات المختلفة لإنتاج نصوص ذات معنى.. لكن رغم ذلك يورث الحوار معه إحساساً عميقاً بأنه «يفهم» ما بين السطور.. يستوعب التلميحات والأسئلة غير المباشرة، والأسئلة غير المسبوقة.. ينتج إجابة فريدة بدرجة عالية من التمكن والتعقيد، لدرجة كتابة الشعر والنكات والقصص والمقالات - الغير الموجودة سابقاً - لو طلبت منه ذلك! ما يستحضر تساؤلات عن تأثير هذه التكنولوجيا على مستقبل كثير من المهن. للتعرف عليه، تعال نحاوره حول موضوع إنساني يهمنا جميعاً.. إليكم الحوار بعد ترجمته للعربية:

- أهلاً

مرحباً! كيف أستطيع مساعدتك اليوم؟

- ما هي السعادة؟

السعادة هي شعور بالرضا والفرحة.. حالة من الرفاه تتميز بوجود مشاعر إيجابية، مثل الرضا والامتنان. السعادة ذاتية ويمكن لكل شخص تجربتها بطرق مختلفة. إذ يجد البعض السعادة في علاقاتهم، بينما يجدها الآخرون في عملهم أو هواياتهم. لا يوجد تعريف واحد يناسب الجميع، لأنها تعني شيئاً مختلفاً لكل شخص.

- كيف يتم تحقيقها؟

هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن للناس القيام بها لمحاولة زيادة سعادتهم. وفيما يلي بعض الاقتراحات:

- مارس الامتنان:

التركيز على الأشياء التي تشعر بالامتنان من أجلها يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الإيجابية والتقدير لحياتك.

- مارس الرياضة وتناول الطعام الصحي:

يمكن أن يكون للعناية بصحتك الجسدية تأثير كبير على صحتك العامة وسعادتك.

- تواصل مع الآخرين:

الروابط الاجتماعية القوية والعلاقات الداعمة يمكن أن تساهم في السعادة.

- ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها:

إن القيام بأشياء تجدها ذات مغزى وممتعة يمكن أن يجلب السعادة والشعور بالإنجاز.

- تدرب على اليقظة الذهنية:

أن تكون حاضراً في الوقت الحالي والانتباه لأفكارك ومشاعرك، يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الثقة وزيادة السعادة.

- ضع أهدافاً واعمل على تحقيقها:

إن وجود أهداف والعمل على تحقيقها يمكن أن يمنحك إحساساً بالهدف والإنجاز، مما يمكن أن يسهم في السعادة.

- اعتن بصحتك النفسية:

من المهم معالجة أي مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق، من أجل زيادة السعادة والرفاه.

من المهم أن تتذكر أن السعادة ليست شيئاً يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، وقد يتطلب الأمر بعض التجربة والخطأ لمعرفة أفضل ما يناسبك.

- ماذا عن المعاناة؟ هل تناقض للسعادة؟

من الطبيعي أن تعاني الصعوبات والمشاكل في الحياة. قد يكون من الصعب التعامل مع هذه التحديات ويمكن أن تسبب أحياناً مشاعر الحزن أو الضيق. ومع ذلك، فإن المعاناة والسعادة ليستا بالضرورة متعارضتين. من الممكن تجربة المعاناة والسعادة في نفس الوقت. على سبيل المثال، قد يشعر شخص ما بالسعادة والامتنان لحب ودعم أسرته، حتى لو كان يعاني مرضاً خطيراً.

من المهم أن تتذكر أن المعاناة والصعوبات هي جزء طبيعي من الحياة، ومن الممكن إيجاد طرق للتعامل معها وحتى إيجاد معنى لها. يجد بعض الناس أن المعاناة يمكن أن تؤدي إلى النمو الشخصي وتساعدهم على تطوير المرونة والقوة. كما يمكن أن يقرب الناس من بعضهم البعض ويساعدهم على الشعور بمزيد من الارتباط بالآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة.

من المهم الاهتمام بحالتك النفسية وإيجاد طرق للتعامل مع المعاناة والصعوبات بطريقة صحية. قد يشمل ذلك طلب الدعم من الأصدقاء والعائلة، وطلب المساعدة المهنية إذا لزم الأمر، وإيجاد طرق صحية للتعامل مع المشاعر السلبية والتعامل معها.

- كيف نتغلب على المعاناة إذن؟

قد يكون من الصعب التعامل مع المعاناة والصعوبات ومن الطبيعي أن تشعر بالكرب والحزن في بعض الأحيان. فيما يلي بعض الاقتراحات للتغلب على المعاناة:

- اطلب الدعم:

قد يكون من المفيد التحدث إلى شخص ما حول ما تمر به، سواء كان صديقاً أو فرداً من العائلة أو معالجاً محترفاً.

- ممارسة الرعاية الذاتية:

يمكن أن يساعدك الاهتمام بصحتك الجسدية والعاطفية على الشعور بقدرة أفضل على التعامل مع المعاناة. قد يشمل ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم، والأكل الصحي، والانخراط في الأنشطة التي تجدها مريحة وممتعة.

- ابحث عن المعنى:

في بعض الأحيان، يمكن أن يساعدنا إيجاد المعنى في المعاناة على التعامل معها بشكل أفضل. قد يتضمن ذلك إيجاد هدف أو هدف يمنحنا إحساساً بالاتجاه، أو إيجاد طريقة لمساعدة الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة.

- تدرب على اليقظة:

التركيز على اللحظة الحالية وتقبل مشاعرك يمكن أن يساعدك في التغلب على المعاناة بطريقة صحية.

- اطلب المساعدة المهنية:

إذا كنت تكافح من أجل التكيف مع المعاناة وتؤثر على حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من أخصائي الصحة العقلية. يمكن للمعالج مساعدتك في تحديد استراتيجيات التأقلم وتقديم الدعم أثناء العمل من خلال التحديات التي تواجهك.

من المهم أن تتذكر أن كل شخص يتأقلم مع المعاناة بشكل مختلف، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. قد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ للعثور على استراتيجيات المواجهة التي تناسبك بشكل أفضل.

- هل تستطيع الإحساس بمشاعر مثل السعادة والمعاناة؟

بصفتي ذكاءً اصطناعياً، فأنا لست قادراً على الإحساس بالمشاعر بنفس الطريقة التي يشعر بها البشر. أنا برنامج مصمم لمعالجة وإنشاء نص بناءً على البيانات التي تم استخدامها في تدريبي. يمكنني تقديم المعلومات والتواصل مع المستخدمين، لكن ليس لدي أحاسيس أو مشاعر شخصية.