التلوّث الضوئي يحجب النجوم

واشنطن (أ ف ب)

أكدت دراسة علمية أن التلوّث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة، مشيرة إلى زيادة احتمالية انخفاض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ليلاً في بعض المناطق إلى النصف، خلال 20 عاماً، وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس» أن زيادة التلوث الناجم عن الإضاءة الاصطناعية أكبر فعلياً مما ترصده الأقمار الاصطناعية ليلاً.

واستند العلماء إلى عمليات مراقبة للنجوم أجراها نحو 51 ألف شخص على اطلاع بالمسائل العلمية، بين عامي 2011 و2022، وفي إحدى مناطق المراقبة توقع العلماء أن ينخفض عدد النجوم المرئية بالعين المجردة من 250 نجماً إلى 100 نجم في غضون 18 سنة.