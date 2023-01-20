مهرجان «هورور».. 10 سنوات من الرعب والنجاح

ساوثيند أون سي (أ ف ب)

رغم غياب السجادة الحمراء عنه وافتقار فعالية توزيع جوائزه إلى الأجواء الاحتفالية، نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني «هورور أون سي» خلال عشر سنوات في اكتساب سمعة دولية من خلال تسليطه الضوء على إنتاجات مستقلة.

وقال بول كوسغروف الذي أسّس المهرجان في منطقة ساوثيند أون سي عام 2013: كان واضحاً لنا منذ البداية أن لا فائدة من استنساخ مهرجانات شهيرة، وركزت على أفلام الرعب، التي ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى. وصنف موقع «دريد» المهرجان العام الفائت أحد أفضل مهرجانات الرعب العالمية.