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مفقود في جبال كاليفورنيا.. الطقس يعوق البحث عن جوليان ساندز

مفقود في جبال كاليفورنيا.. الطقس يعوق البحث عن جوليان ساندز
21 يناير 2023 00:33

لوس انجلوس (أ ف ب) 

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فُقد أثر الممثل البريطاني جوليان ساندز منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال بالدي المغطاة بالثلوج إثر العواصف التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأميركية، على ما أفادت السلطات المحلية.
وأوضحت الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في مقاطعة سان برناردينو أن الممثل البالغ 65 عاماً والذي برز خصوصاً في فيلمي «روم ويذ إيه فيو» و«وورلوك»، «فقد على جبل بالدي» يوم الجمعة قبل الماضي., وقالت إن أحوال الطقس تعرقل عمليات البحث عنه.
ويُعدّ هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.

أميركا
كاليفورنيا
الثلوج
تساقط الثلوج
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